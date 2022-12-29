Д’Анджело Расселл — о судействе: мы играем в баскетбол, а Зайон — в американский футбол

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Д’Анджело Расселл высказал недовольство работой судей в эпизодах, в которых участвует звезда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон.

Напомним, сегодня, 29 декабря, на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч регулярного первенства Национальной баскетбольной лиги, в котором «Нью-Орлеан» принимал «Миннесоту». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:118. Зайон Уильямсон в этой игре набрал 43 очка и установил личный рекорд.

«В одном из эпизодов он просто снёс нашего парня. Мы играем в баскетбол, а Зайон – в американский футбол. Его нельзя трогать, против него нельзя защищаться. Неплохие условия для него», — сказал Расселл после матча.

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