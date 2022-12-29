Адетокунбо стал четвёртым игроком за последние 20 лет, набравшим 45+20 в одном матче

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал четвёртым игроком за последние 20 лет в Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать за игру более 45 очков и 20 подборов, сообщает StatMuse.



В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» Адетокунбо оформил дабл-дабл — 45 очков, 22 подбора и семь передач.



За последние два десятилетия подобное дважды удавалось Энтони Дэвису (59+20 в 2016 году, 46+21 в 2017-м), один раз Дуайту Ховарду (45+23 в 2012-м) и Луке Дончичу (60+21 в 2022-м).



Напомним, «Милуоки», несмотря на усилия Адетокунбо, потерпел поражение в овертайме со счётом 113:119.

В среднем в нынешнем сезоне Адетокунбо набирает 31,7 очка и совершает 11,6 подбора за игру.