Адетокунбо стал четвёртым игроком за последние 20 лет, набравшим 45+20 в одном матче
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал четвёртым игроком за последние 20 лет в Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать за игру более 45 очков и 20 подборов, сообщает StatMuse.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» Адетокунбо оформил дабл-дабл — 45 очков, 22 подбора и семь передач.
За последние два десятилетия подобное дважды удавалось Энтони Дэвису (59+20 в 2016 году, 46+21 в 2017-м), один раз Дуайту Ховарду (45+23 в 2012-м) и Луке Дончичу (60+21 в 2022-м).
Напомним, «Милуоки», несмотря на усилия Адетокунбо, потерпел поражение в овертайме со счётом 113:119.
В среднем в нынешнем сезоне Адетокунбо набирает 31,7 очка и совершает 11,6 подбора за игру.
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