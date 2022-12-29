«Маккаби» победил «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве «Маккаби» принимал турецкий «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 80:72 (26:19, 18:26, 13:20, 23:7) в пользу хозяев площадки.
Наилучшую результативность в составе победителей показал защитник Лоренцо Браун. Он набрал 23 очка, а также совершил четыре подбора и отдал семь результативных передач. У гостей больше всего очков своей команде принёс американский форвард Уилл Клайберн. Их у него на счету 20. Кроме того, в его активе шесть подборов и одна результативная передача.
В следующем туре регулярного чемпионата «Маккаби» на выезде сыграет с мадридским «Реалом». Матч состоится 6 января. Начало – в 22:45 мск. «Анадолу Эфес» в следующем туре соревнований примет АСВЕЛ. Встреча состоится также 6 января и начнётся в 20:30 мск.
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