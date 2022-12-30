Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Хьюстон Рокетс»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 129:114.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 13 передач. Также стоит отметить американского центрового Кристиана Вуда, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу.



Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. Американский разыгрывающий Кевин Портер набрал 17 очков, а также сделал четыре подбора и семь передач.