Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Хьюстон Рокетс»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 129:114.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 13 передач. Также стоит отметить американского центрового Кристиана Вуда, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу.
Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. Американский разыгрывающий Кевин Портер набрал 17 очков, а также сделал четыре подбора и семь передач.
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
129 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Вуд - 21, Пауэлл - 19, Хардуэй-младший - 18, Динвидди - 15, Дав. Бертанс - 4, Макги - 4, Пинсон - 3, Уокер - 3, Харди - 3, Нтиликина - 2, Райт - 2, Баллок, Грин, Клебер , Лоусон, Финни-Смит
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Портер - 17, Смит II - 16, Шенгюн - 11, Гаруба - 9, Никс - 7, Исон - 6, Марьянович - 6, Мэтьюз - 5, Гордон - 4, Мартин - 4, Вашингтон Мл. - 3, Фернанду - 3, Дэйс, Кристофер, Тэйт, Хаджинс
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