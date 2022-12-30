Дюрант: Леброн — самый совершенный игрок, Джордан — величайший игрок всех времён

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что он думает о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и легендарном баскетболисте Майкле Джордане.



«Леброн — самый совершенный игрок. Он вот-вот обойдёт Карима, это будет невероятный день. Джордан? Величайший игрок всех времён», — сказал Дюрант в интервью Джамалу Кроуфорду.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.