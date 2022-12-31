Дабл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Атлантой»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:121.



Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 29 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Деджонте Мюррея, который заработал 20 очков, семь подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал 6-й номер американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 47 очков, десять подборов и девять передач. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 19 очков, 17 подборов и одну передачу.