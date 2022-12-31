Дабл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Атлантой»
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:121.
Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 29 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Деджонте Мюррея, который заработал 20 очков, семь подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал 6-й номер американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 47 очков, десять подборов и девять передач. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 19 очков, 17 подборов и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 130
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 29, Мюррей - 20, Богданович - 17, Оконгву - 17, Джонсон - 15, Гриффин - 13, Коллинс - 7, Холидей - 3, Калвер, Камински, Капела, Крейчи, Мартин, Форрест, Хантер, Холидэй
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 47, Брайант - 19, Уэстбрук - 14, Шрёдер - 12, Габриэль - 11, Беверли - 10, Тоскано-Андерсон - 7, Браун - 5, Ривз - 5, Джонс, Дэвис, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Уокер
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