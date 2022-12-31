43 очка и 20 подборов Адетокунбо позволили «Милуоки» одолеть «Миннесоту»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:114.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 43 очка, 20 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Бобби Портис, который набрал 22 очка, 14 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Энтони Эдвардс. На его счету дабл-дабл: 30 очков, десять подборов и всего одна передача. Также стоит отметить американского центрового Лука Гарза, который набрал 16 очков, три подбора и только одну передачу.