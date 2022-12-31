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43 очка и 20 подборов Адетокунбо позволили «Милуоки» одолеть «Миннесоту»

43 очка и 20 подборов Адетокунбо позволили «Милуоки» одолеть «Миннесоту»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:114.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 43 очка, 20 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Бобби Портис, который набрал 22 очка, 14 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Энтони Эдвардс. На его счету дабл-дабл: 30 очков, десять подборов и всего одна передача. Также стоит отметить американского центрового Лука Гарза, который набрал 16 очков, три подбора и только одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Портис - 22, Инглс - 14, Лопес - 13, Картер - 10, Аллен - 7, Грин - 7, Боучэмп - 5, Коннотон - 2, Адетокунбо, Ибака, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз, Нвора, Хилл, Холидэй
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Гарза - 16, Ноуэлл - 16, Рид - 16, Расселл - 15, Райан - 10, Андерсон - 7, Макдэниелс - 4, Гобер, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Принс, Риверс, Таунс, Форбс
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