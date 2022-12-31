Леброн Джеймс высказался о своём выступлении в день рождения

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своей результативности в матче с «Атлантой Хоукс» (130:121).
В свой день рождения он стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.
«Я набирал по 30 очков за матч, но это не работало, так что… мне пришлось попробовать сделать 40. Очевидно, что в течение этих сезонов происходит много различных событий. Это как американские горки, приходится проходить через разочарования, хорошие и тяжёлые времена, но я стараюсь держать уровень, насколько это возможно, в течение всего сезона. Для меня игры и тренировки — это главный приоритет», — приводит слова Леброна Yahoo Sports.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.
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