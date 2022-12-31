Наставник «Лейкерс» прокомментировал феноменальную результативность 38-летнего Леброна

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал феноменальную результативность форварда команды Леброна Джеймса, который в свой день рождения стал самым результативным игроком матча с «Атлантой Хоукс» (130:121), оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.
«Когда Леброн выдаёт такой перформанс, это вдохновляет, потому что он всё делает правильно — это мотивирует его товарищей по команде выходить на паркет и помогать ему добиться победы», — цитирует Хэма Lakers Daily.
Отметим, Леброн стал лишь третьим игроком за всю историю НБА, который в таком возрасте сумел набрать в одном матче не менее 47 очков.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.
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