Данкан Робинсон стал лучшим снайпером в истории «Майами» по броскам из-за дуги

Защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон стал лучшим снайпером в истории клуба по трёхочковым броскам, сообщает Clutch Points.
Сегодня, в ночь на 31 декабря мск, в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (119:124) Робинсон реализовал свой 807-й трёхочковый бросок за карьеру и вышел по этому показателю на первое место среди всех игроков, когда-либо выступавших за «Майами». Ранее рекордсменом франшизы по броскам из-за дуги был Тим Хардуэй.
Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В этом сезоне Робинсон принял участие в 26 матчах, набирая в среднем за игру 7,1 очка, совершая 2 подбора и отдавая 1,2 результативной передачи.
На данный момент «Майами» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
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