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Данкан Робинсон быстрее всех в истории НБА забил 800 трёхочковых

Данкан Робинсон быстрее всех в истории НБА забил 800 трёхочковых
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Защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон стал обладателем уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), связанного с попаданиями из-за дуги, сообщает пресс-служба клуба.

В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (113:110) Робинсон реализовал свой 800-й трёхочковый бросок за карьеру. Для этого ему потребовалось 263 игры. Никто прежде в лиге не достигал этой отметки быстрее 28-летнего баскетболиста.

В этом сезоне Робинсон принял участие в 24 матчах, набирая в среднем за игру семь очков, совершая 2,1 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи.

На данный момент «Майами» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

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