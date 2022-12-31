Стив Керр прокомментировал камбэк «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:112). За четыре минуты до конца встречи «воины» уступали сопернику восемь очков, однако благодаря надёжной игре в защите и реализации своих моментов сумели совершить камбэк и добиться успеха.
«Мы просто не сдавались. Нам нужно было набраться энергии. После четвёртой игры за шесть дней у нас появилась некоторая усталость, но парни продолжали стараться, боролись за каждый мяч. Игра в защите на протяжении всего финального отрезка была просто фантастической», — приводит слова Керра NBC Sports.
На данный момент «Голден Стэйт» располагается на девятом месте в таблице Западной конференции.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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