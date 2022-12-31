Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр прокомментировал камбэк «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом»

Стив Керр прокомментировал камбэк «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом»
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:112). За четыре минуты до конца встречи «воины» уступали сопернику восемь очков, однако благодаря надёжной игре в защите и реализации своих моментов сумели совершить камбэк и добиться успеха.

«Мы просто не сдавались. Нам нужно было набраться энергии. После четвёртой игры за шесть дней у нас появилась некоторая усталость, но парни продолжали стараться, боролись за каждый мяч. Игра в защите на протяжении всего финального отрезка была просто фантастической», — приводит слова Керра NBC Sports.

На данный момент «Голден Стэйт» располагается на девятом месте в таблице Западной конференции.

Новость по теме
Стив Керр объяснил, почему «Уорриорз» ещё не утратили шанс выиграть свою конференцию

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022