Грин оценил вклад Пула в непростую победу «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил вклад Джордана Пула в победу команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:112). За четыре минуты до конца встречи «воины» уступали сопернику восемь очков, однако благодаря надёжной игре в защите и реализации своих моментов сумели совершить камбэк и добиться успеха.

Пул стал самым результативным игроком матча. На его счету 41 очко, пять подборов и шесть результативных передач. При этом Джордан совершил семь потерь, одна из которых произошла на последней минуте игры, однако Грин доволен результатами своего партнёра по команде.

«41 очко, шесть передач… семь потерь. Кто-то будет плакать по этому поводу. Но только не я», — приводит слова Грина NBC Sports.

На данный момент «Голден Стэйт» располагается на девятом месте в таблице Западной конференции.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.