Перкинс обратился к Леброну после выдающейся игры с «Атлантой»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс обратился к Леброну Джеймсу, который показал феноменальную игру в матче с «Атлантой Хоукс» (130:121).

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» в свой день рождения стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.

«С днём рождения, Леброн! Ты должно быть заказал себе через Uber Eats ту тарелку из Magic City? Потому что мы знаем, что ты не уйдешь просто так после 47 очков, 10 подборов и девяти передач (смеётся). Вот как надо праздновать очередной успешный год! Продолжай в том же духе», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

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