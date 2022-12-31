Дюрант, Джонсон и Тейтум пришли в восторг от фантастической игры Леброна

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и легендарный баскетболист Мэджик Джонсон пришли в восторг от игры Леброна Джеймса в матче с «Атлантой Хоукс» (130:121), разместив соответствующие публикации в соцсетях.
Звёздный форвард «Лейкерс» в свой день рождения стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.
«Сижу и наблюдаю за игрой «Лейкерс». Когда-нибудь в конце этого сезона Брон сможет сказать, что набрал больше всех очков за всю историю баскетбола… Это безумие», — написал Тейтум.
«Мастер набрал 47 очков. Я видел это своими глазами. Леброн Джеймс… Просто невероятно», — отметил Дюрант.
«Леброн Джеймс устроил шоу в свой день рождения, набрав 47 очков, 10 подборов и 9 передач, и принёс «Лейкерс» победу над «ястребами»!» — написал Джонсон.
Леброн танцует на яхте во время тренировки
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