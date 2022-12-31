Энтони Дэвису в будущем может потребоваться операция

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сообщил, что в будущем ему может потребоваться операция.
«Нужно будет подумать по поводу удаления костной шпоры. Думаю, самой большой проблемой является стрессовая реакция, надо следить за этим. Это может привести к шести, семи или восьми месяцам вне паркета, а я бы предпочёл четыре недели, а не семь месяцев. Я не утверждаю, что вернусь через четыре недели, но надеюсь на это», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» и выбыл из-за травмы правой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся на площадку лишь через два-три месяца.
В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.
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