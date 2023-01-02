Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Бостон»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:111.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл. 27-летний серб набрал 30 очков, сделал 12 подборов и двенадцать передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский лёгкий форвард Брюс Браун, набравший 21 очко и сделавший три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Джейлен Браун. На его счету 30 очков, восемь подборов и три передачи. Стоит отметить форварда Джейсона Тейтума (25 очков, семь подборов и шесть передач).
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