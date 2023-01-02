Попович рассказал, при каком условии Дончич станет одним из лучших игроков в истории

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу лидера «Даллас Маверикс« Луки Дончича.
«Если этот парень сможет играть много лет и будет достаточно аккуратен, чтоб избегать травм, то станет одним из лучших игроков в истории лиги», — приводит слова Поповича ESPN.
Напомним, вчера «Сан-Антонио» на своей площадке встречался с «Далласом». Матч закончился со счётом 126:125 в пользу гостей, а словенский разыгрывающий набрал 51 очко.
Отметим, что Дончич стал самым результативным игроком матча. У него ещё четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и оформил две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 30 очков и четыре подбора.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
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