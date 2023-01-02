Дэвис обозначил главную проблему «Лейкерс» в этом сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу главной проблемы команды в этом сезоне.
«Я думаю, что наша главная проблема — это оборона. Мы сильно просели в обороне. Я думаю, что три игры подряд мы пропускали около 130 очков. Это не та команда, которой мы были. Даже когда я был в составе, у нас были некоторые спады, но сейчас это самая большая проблема. Очевидно, что я являюсь якорем защиты, и парни думают: «Хорошо, ЭйДи на задней линии», что позволяет нам использовать различные схемы защиты, когда я на площадке. Я просто стараюсь дать ребятам свое понимание в защите, смотрю ролики, показываю их ребятам, когда они выходят, и тому подобное. А вот в нападении мы хороши. Мы просто не защищались, и именно с этим у нас были проблемы», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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