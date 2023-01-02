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«Я не выполнил свою часть сделки». Леброн высказался о несостоявшемся финале против Коби

«Я не выполнил свою часть сделки». Леброн высказался о несостоявшемся финале против Коби
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о несостоявшемся финале НБА с командой Коби Брайанта в 2009 году.

На тот момент Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс», а Коби представлял «Лейкерс».

«Я не выполнил свою часть сделки в 2009 году, чтобы болельщики увидели, как мы встретимся в финале. Знаю, что мир хотел это увидеть. Я хотел этого, мы хотели этого. Он выполнил свою часть, а я не выполнил свою, и я ненавижу это. Я ненавижу, что этого не произошло. Очевидно, что об этом было так много сказано, от рекламы до разговоров в СМИ, люди просто говорили о «Лейкерс» против «Кавс», Коби против Леброна. Я видел статистику, что с 2007 года либо он, либо я были в финале, но мы никогда не встречались. И это определённо отстой. Не только для нас, соперников, желающих встретиться друг с другом в финале, но и для болельщиков», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

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