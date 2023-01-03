Владимир Гомельский назвал самого сильного игрока в истории футбола
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу самого любимого футболиста в истории футбола. Также у Владимира поинтересовались о самом сильном футболисте в истории.
По словам Гомельского, самым любимым его футболистом является защитник Альберт Шестернёв, выступавший в 60-е годы за московский ЦСКА. А самым сильным игроком в истории футбола Владимир считает бразильца Пеле.
Шестернёв – серебряный медалист чемпионата Европы 1964 года. После завершения карьеры работал тренером в ЦСКА. Альберт умер в 1994 году.
Пеле ушёл из жизни 29 декабря. Ему было 82 года. Был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.
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