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Владимир Гомельский назвал самого сильного игрока в истории футбола

Владимир Гомельский назвал самого сильного игрока в истории футбола
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу самого любимого футболиста в истории футбола. Также у Владимира поинтересовались о самом сильном футболисте в истории.

По словам Гомельского, самым любимым его футболистом является защитник Альберт Шестернёв, выступавший в 60-е годы за московский ЦСКА. А самым сильным игроком в истории футбола Владимир считает бразильца Пеле.

Шестернёв – серебряный медалист чемпионата Европы 1964 года. После завершения карьеры работал тренером в ЦСКА. Альберт умер в 1994 году.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря. Ему было 82 года. Был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.

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