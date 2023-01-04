Названы примерные сроки восстановления травмированного Зайона Уильямсона
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Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон будет вынужден пропустить минимум три недели из-за травмы. Об этом информирует ESPN US. Игроку сделали МРТ. Следующее обследование пройдёт через три недели.
Напомним, Зайон получил повреждение подколенного сухожилия в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс» (121:130). Уильямсон травмировался во время быстрой атаки, в которой он неудачно наступил на паркет, после чего почувствовал боль в ноге. Эпизод случился в концовке третьей четверти. После этого форвард «Пеликанс» покинул площадку и больше участия в матче не принимал. К тому моменту он набрал 26 очков.
«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:
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