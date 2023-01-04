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«Самара» разгромила «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Самара» разгромила «Астану» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» из одноимённого города одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой гостей паркета со счётом 99:51.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 19 очков. 18 баллов набрал Маркос Найт. По 13 баллов на свой счёт записали Джордан Теодор и Кей Си Риверс.

В составе «Астаны» отличился Даниил Аксёнов, набравший 16 очков. 13 баллов набрал Майкл Майерс.

В следующем туре «Астана» на домашнем паркете сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 января. «Самара» в следующем матче встретится с саратовским «Автодором», встреча состоится 8 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 января 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
51 : 99
Самара
Самара, Россия
Астана: Аксёнов - 14, Майерс - 10, Джонсон - 2, Марчук - 2, Айткали, Балашов, Вон, Гаврилов, Майдекин, Марчук, Мурзагалиев, Щербак
Самара: Найт - 11, Эннис - 10, Теодор - 7, Карданахишвили - 6, Лазарев - 5, Умрихин - 5, Риверс - 2, Шелекето - 2, Барашков, Зверев, Пичкуров, Чикарев
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