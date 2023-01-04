«Самара» разгромила «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Самара» из одноимённого города одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой гостей паркета со счётом 99:51.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 19 очков. 18 баллов набрал Маркос Найт. По 13 баллов на свой счёт записали Джордан Теодор и Кей Си Риверс.



В составе «Астаны» отличился Даниил Аксёнов, набравший 16 очков. 13 баллов набрал Майкл Майерс.



В следующем туре «Астана» на домашнем паркете сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 января. «Самара» в следующем матче встретится с саратовским «Автодором», встреча состоится 8 января.