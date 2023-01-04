Воронов: в МБА, бывает, некоторые молодые начинают говорить на английском. Режет ухо
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Атакующий защитник МБА Евгений Воронов рассказал о редком использовании английского языка в раздевалке. В МБА Евгений перешёл в августе прошлого года. До этого он выступал в «Парме».
«У нас, бывает, некоторые молодые начинают говорить на английском. Режет ухо (смеётся). Мне кажется, нам нужно максимально наслаждаться таким моментом. Я даже ребятам в раздевалке говорю в небаскетбольных разговорах, что нужно кайфовать от такого сезона, когда у тебя такая сплочённая команда, где все друг за друга бьются. И такая крутая атмосфера. А на английском мы всегда успеем поговорить», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Полное интервью с Евгением Вороновым можно прочитать на «Чемпионате»:
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