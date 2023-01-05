44 очка Кевина Дюранта не помогли «Бруклину» переиграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:112.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал американец Демар Дерозан, заработавший 22 очка, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Патрика Уильямса, который заработал 22 очка, семь подборов и всего лишь две передачи. Самым результативным у гостей стал 7-й номер американец Кевин Дюрант. На его счету 44 очка, четыре подбора и пять передач. Также нельзя не упоминуть американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который заработал 25 очков, четыре подбора и восемь передач.

Таким образом, «Бруклин» прервал 12-матчевую победную серию.