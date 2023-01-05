44 очка Кевина Дюранта не помогли «Бруклину» переиграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:112.
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал американец Демар Дерозан, заработавший 22 очка, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Патрика Уильямса, который заработал 22 очка, семь подборов и всего лишь две передачи. Самым результативным у гостей стал 7-й номер американец Кевин Дюрант. На его счету 44 очка, четыре подбора и пять передач. Также нельзя не упоминуть американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который заработал 25 очков, четыре подбора и восемь передач.
Таким образом, «Бруклин» прервал 12-матчевую победную серию.
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Дерозан - 22, Уильямс - 22, Вучевич - 21, Досунму - 17, Лавин - 13, Уайт - 10, Джонс - 8, Горан Драгич - 6, Карузо - 2, Болл, Брэдли, Грин, Джонс, Драммонд, Симонович, Терри, Хилл
Бруклин Нетс: Дюрант - 44, Ирвинг - 25, Карри - 22, Клэкстон - 11, Симмонс - 7, Харрис - 2, Ватанабэ - 1, Дюк, Миллз, Моррис, О'Нил, Самнер, Томас, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
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