Результаты всех матчей НБА 5 января, турнирная таблица

5 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 12 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 107:131
«Орландо Мэджик» – «Оклахома-Сити Тандер» – 126:115
«Кливленд Кавальерс» – «Финикс Санз» – 90:88
«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 129:126 ОТ
«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» – 101:104 ОТ
«Нью-Йорк Никс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 117:114
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» – 119:108
«Чикаго Буллз» – «Бруклин Нетс» – 121:112
«Миннесота Тимбервулвз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 113:106
«Сакраменто Кингз» – «Атланта Хоукс» – 117:120
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Детройт Пистонс» – 119:122
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит» – 112:109
- 5 января 2023
-
10:05
-
09:39
-
09:00
-
06:48
-
06:32
- 4 января 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:01
-
21:41
-
21:12
-
20:54
-
19:03
-
18:05
-
17:33
-
15:42
-
14:14
-
13:19
-
12:47
-
11:49
-
10:51
-
10:05
-
09:12
-
08:30
-
06:30
-
00:36
- 3 января 2023
-
23:21
-
22:16
-
21:17
-
19:21
-
18:50
-
17:40
-
16:44
-
16:20
-
15:43