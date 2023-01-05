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Результаты всех матчей НБА 5 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 5 января, турнирная таблица
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5 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 12 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 107:131
«Орландо Мэджик» – «Оклахома-Сити Тандер» – 126:115
«Кливленд Кавальерс» – «Финикс Санз» – 90:88
«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 129:126 ОТ
«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» – 101:104 ОТ
«Нью-Йорк Никс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 117:114
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» – 119:108
«Чикаго Буллз» – «Бруклин Нетс» – 121:112
«Миннесота Тимбервулвз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 113:106
«Сакраменто Кингз» – «Атланта Хоукс» – 117:120
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Детройт Пистонс» – 119:122
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит» – 112:109

Турнирная таблица НБА
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