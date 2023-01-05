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«Минимум месяц». Названы новые сроки восстановления Зайона Уильямсона

«Минимум месяц». Названы новые сроки восстановления Зайона Уильямсона
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски представил новую информацию по поводу травмы звёздного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. По сообщениям журналиста, игрок пропустит как минимум месяц.

«Ожидается, что Зайон Уильямсон (растяжение правого подколенного сухожилия) выбыл как минимум на месяц. Это не лёгкое растяжение», — написал Войнаровски.

Напомним, Зайон получил повреждение подколенного сухожилия в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс» (121:130). Уильямсон травмировался во время быстрой атаки, в которой он неудачно наступил на паркет, после чего почувствовал боль в ноге. Эпизод случился в концовке третьей четверти. После этого форвард «Пеликанс» покинул площадку и больше участия в матче не принимал. К тому моменту он набрал 26 очков.

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