«Минимум месяц». Названы новые сроки восстановления Зайона Уильямсона

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски представил новую информацию по поводу травмы звёздного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. По сообщениям журналиста, игрок пропустит как минимум месяц.
«Ожидается, что Зайон Уильямсон (растяжение правого подколенного сухожилия) выбыл как минимум на месяц. Это не лёгкое растяжение», — написал Войнаровски.
Напомним, Зайон получил повреждение подколенного сухожилия в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс» (121:130). Уильямсон травмировался во время быстрой атаки, в которой он неудачно наступил на паркет, после чего почувствовал боль в ноге. Эпизод случился в концовке третьей четверти. После этого форвард «Пеликанс» покинул площадку и больше участия в матче не принимал. К тому моменту он набрал 26 очков.
«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:
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