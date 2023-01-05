Паунич — о матче с «Пари НН»: нельзя терять концентрацию ни на секунду

Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Паунич высказался по поводу предстоящей встрече с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
«Мы сыграем против прямого конкурента, который так же, как и мы, борется за пятую строчку по итогам первой части чемпионата. У соперника хороший состав, опытный тренер, матч точно будет непростым. Но мы настроены только на победу – покажем свой максимум, будем защищать свою площадку всеми силами.
Состав достаточно ровный и крепкий – у них 5-6 ключевых игроков, которые делают основную погоду – но и запасные тоже вносят важный вклад. С ними нельзя терять концентрацию ни на секунду. Включиться в игру нужно будет с первой минуты и играть на максимуме до финальной сирены. Этот матч будет непростым, победа очень нужна обеим командам», — приводит слова Паунича сайт Единой лиги ВТБ.
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