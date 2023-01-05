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«Нижний Новгород» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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В Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась победой гостей со счётом 73:63 (22:20, 13:12, 23:15, 15:16).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали сербский форвард Драган Апич и белорус Максим Салаш. В активе обоих по 13 очков. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал российский форвард Андрей Мартюк. Он набрал 14 очков.

В следующем туре «Нижний Новгород» примет лидера Единой лиги ВТБ московский ЦСКА. Встреча состоится 10 января. «Локомотив-Кубань» в следующем туре на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится также 10 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
05 января 2023, четверг. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
63 : 73
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Мартюк - 14, Грэй - 11, Хортон - 11, Бэрфорд - 9, Ведищев - 6, Квитковских - 3, Сычков - 3, Елатонцев - 2, Емченко - 2, Узинский - 2, Паунич, Щербенев
Пари Нижний Новгород: Апич - 13, Салаш - 13, Стребков - 10, Бабурин - 9, Лав-Робертс - 8, Хвостов - 7, Ребич - 5, Беленицкий - 4, Чадов - 4, Ганькевич, Йованович, Личутин
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