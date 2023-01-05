«Нижний Новгород» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

В Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась победой гостей со счётом 73:63 (22:20, 13:12, 23:15, 15:16).



Самыми результативными игроками в составе победителей стали сербский форвард Драган Апич и белорус Максим Салаш. В активе обоих по 13 очков. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал российский форвард Андрей Мартюк. Он набрал 14 очков.



В следующем туре «Нижний Новгород» примет лидера Единой лиги ВТБ московский ЦСКА. Встреча состоится 10 января. «Локомотив-Кубань» в следующем туре на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится также 10 января.