Результаты всех матчей НБА 6 января, турнирная таблица

Сегодня, 6 января мск, в регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день. Было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 122:91

«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» – 114:131

«Даллас Маверикс» – «Бостон Селтикс» – 95:124

«Орландо Мэджик» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:123

Турнирную таблицу НБА Западной конференции на данный момент возглавляет «Денвер». После 38 проведённых матчей в активе игроков «Наггетс» 25 побед и 13 поражений. В Восточной конференции лидирует «Бостон». Игроки этой команды одержали 27 побед, а также потерпели 12 поражений.

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