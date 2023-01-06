42-летний Хаслем рассказал, чему научился у Леброна
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42-летний ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал, чему научился у звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я бы ни за что не смог бы сейчас, в свои 42 года, так же бегать и прыгать, противостоять этим парням, если бы не заботился постоянно о своём теле. Этому я определённо научился у Леброна Джеймса», — приводит слова Хаслема Miami Herald.
Юдонис Хаслем и Леброн Джеймс выступали за «Майами Хит» с 2010 по 2014 год. Они дважды становились чемпионами НБА.
Хаслем — самый возрастной игрок лиги, он проводит 20-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Юдонис сыграл пять матчей регулярного чемпионата в текущем сезоне, в которых он проводил в среднем по семь минут на площадке.
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