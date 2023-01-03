38-летний Леброн Джеймс рассказал, что главное для хорошей игры в его возрасте
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ввысказался о своей игре. Недавно лидеру «озёрников» исполнилось 38 лет.
«В 18 и 20 лет просто делаешь это за счёт энергии и мастерства. Но в 38 многое зависит от ментальной составляющей. Это и ежедневный отдых, и оптимальный сон, и правильное питание. Кроме того, важно следить за своим телом и делать это надлежащим образом», — приводит слова Джеймса Lakers Daily.
Напомним, летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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