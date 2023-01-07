Результаты всех матчей НБА, 7 января, турнирная таблица

7 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Индиана Пэйсерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 108:99.

«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 112:126.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бруклин Нетс» – 102:108.

«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» – 108:112.

«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:138.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Вашингтон Уизардс» – 127:110.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Детройт Пистонс» – 121:109.

«Денвер Наггетс» – «Кливленд Квальерс» – 121:108.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 128:115.

«Финикс Санз» – «Майами Хит» – 96:104.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Атланта Хоукс» – 130:114.