Результаты всех матчей НБА, 7 января, турнирная таблица
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7 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 108:99.
«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 112:126.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бруклин Нетс» – 102:108.
«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» – 108:112.
«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:138.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Вашингтон Уизардс» – 127:110.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Детройт Пистонс» – 121:109.
«Денвер Наггетс» – «Кливленд Квальерс» – 121:108.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 128:115.
«Финикс Санз» – «Майами Хит» – 96:104.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Атланта Хоукс» – 130:114.
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