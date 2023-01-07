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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Астаной» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Первым делом хочу поздравить всех с Рождеством. Мы хорошо начали игру, в первой четверти были эффективны как в защите, так и в атаке. Во второй и третьей четвертях «Астана» стала действовать лучше, игра выровнялась, и нам стало тяжелее. В четвертой четверти мы наконец нашли возможности для того, чтобы переломить игру и выиграть матч», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Зенит» располагается на третьем месте в Единой лиге ВТБ, выиграв 14 матчей регулярного чемпионата из 18. Это третья подряд победа для петербургского клуба.

«Астана» с тремя победами находится на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.

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