Результаты всех матчей НБА 8 января, турнирная таблица

8 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 116:121

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 127:117

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 126:118

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Орландо Мэджик» — 101:115

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:136.



«Лейкерс», благодаря победе над «Кингз», продлили победную серию до пяти матчей подряд и приблизились к зоне плей-офф. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.