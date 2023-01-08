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Результаты всех матчей НБА 8 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 8 января, турнирная таблица
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8 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 116:121
«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 127:117
«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 126:118
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Орландо Мэджик» — 101:115
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:136.

«Лейкерс», благодаря победе над «Кингз», продлили победную серию до пяти матчей подряд и приблизились к зоне плей-офф. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

Турнирная таблица
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