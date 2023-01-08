Гомельский назвал главный недостаток в работе Итудиса

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу греческого специалиста Димитриса Итудиса, который возглавляет «Фенербахче». Ранее он был наставником московского ЦСКА.
«Работа тренера сложная и многогранная. Я тренерам сочувствую. Итудис добился успехов с ЦСКА, дважды выиграв Евролигу и несколько раз ЕЛ ВТБ. Но для того, чтобы наращивать победные серии, необходимо каждый сезон привносить в игру команды что-то новое, неожиданное для соперника. Этому Итудис пока не научился. Два заключительных сезона с ЦСКА и первая половина текущего сезона явно идут на одном и том же тактическом багаже. А соперники всё это уже хорошо изучили. В однообразии Итудиса главная причина неудач его команд», — написал Гомельский на своём сайте.
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