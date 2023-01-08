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Базаревич объяснил, за счёт чего «Самара» обыграла «Автодор»

Базаревич объяснил, за счёт чего «Самара» обыграла «Автодор»
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (87:82).

«У нас была пауза — и мы перезагрузились, нам удалось потренироваться, чего не удавалось практически полтора месяца. И это дало результат. Мы хорошо защищались, несмотря на то что пропустили 82 очка: «Автодор» попал тяжёлые броски, за счёт трёхочковых оставался в игре, хотя казалось, что разница будет и побольше. Поздравляю наших игроков с победой. То, что намечалось, мы выполнили. Конечно, ещё пока далеко не идеал, но в плане защиты было дисциплинированно — благодаря этому мы и набрали 87 очков: много очков в переходах, что всегда вдохновляет. Я доволен практически всеми игроками, кто выходил, хотя кто-то, возможно, мало сыграл. Надеюсь, мы будем больше верить друг в друга и в систему. Неделя до матча с УНИКСом? УНИКС — большая команда, большая в прямом и переносном смысле, нам нужно будет найти что-то, чтобы ей противостоять. Будем пытаться что-то придумать», — приводит слова Базаревича пресс-служба команды.

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