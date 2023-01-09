Руссо — о поражении в матче с «Самарой»: такое ощущение, что команда спала
Поделиться
Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:87).
«У нас не получилась первая четверть — мы набрали очень мало очков, и по счёту четверти это видно. Затем мы начали играть лучше, начали догонять, и в третьей четверти был момент, когда мы сравняли счёт, затем сокращали до трёх очков — но соперник попадал какие-то безумные броски. Мы же безумно плохо в эти моменты играли в защите, отпускали соперника вперёд — и на этом всё для нас закончилось. Неудачное начало? Нет конкретного ответа. Мы хорошо подготовились, всё проговорили, дали установки — но такое ощущение, что команда спала...» — приводит слова Руссо официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 9 января 2023
-
00:25
- 8 января 2023
-
23:05
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
20:56
-
20:08
-
19:31
-
19:15
-
18:59
-
18:05
-
17:19
-
15:54
-
14:55
-
13:39
-
12:54
-
11:24
-
10:27
-
09:18
-
08:54
-
06:36
-
00:55
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:00
-
22:37
-
21:00
-
20:43
-
19:46
-
19:07
-
18:52
-
17:24
-
15:24
-
14:00
-
12:59
-
11:22
Партнерский контент