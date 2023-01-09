Руссо — о поражении в матче с «Самарой»: такое ощущение, что команда спала

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:87).

«У нас не получилась первая четверть — мы набрали очень мало очков, и по счёту четверти это видно. Затем мы начали играть лучше, начали догонять, и в третьей четверти был момент, когда мы сравняли счёт, затем сокращали до трёх очков — но соперник попадал какие-то безумные броски. Мы же безумно плохо в эти моменты играли в защите, отпускали соперника вперёд — и на этом всё для нас закончилось. Неудачное начало? Нет конкретного ответа. Мы хорошо подготовились, всё проговорили, дали установки — но такое ощущение, что команда спала...» — приводит слова Руссо официальный сайт Единой лиги ВТБ.