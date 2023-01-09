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Клубы НБА готовятся к тому, что Леброн Джеймс может запросить обмен из «Лейкерс»

Клубы НБА готовятся к тому, что Леброн Джеймс может запросить обмен из «Лейкерс»
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Ряд команд НБА готовится к возможности того, что этим летом звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может предпринять попытку перейти в другой клуб. Об этом информирует Heavy, ссылаясь на слова управленцев лиги.

На желание Леброна сменить клуб может повлиять его возраст и надежда завершить карьеру в победной среде. «Он не хочет, чтобы всё закончилось тем, что он каждый год будет пропускать плей-офф, выступая за «Лейкерс», — сказал один из руководителей.

Напомним, летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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