Клубы НБА готовятся к тому, что Леброн Джеймс может запросить обмен из «Лейкерс»

Ряд команд НБА готовится к возможности того, что этим летом звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может предпринять попытку перейти в другой клуб. Об этом информирует Heavy, ссылаясь на слова управленцев лиги.

На желание Леброна сменить клуб может повлиять его возраст и надежда завершить карьеру в победной среде. «Он не хочет, чтобы всё закончилось тем, что он каждый год будет пропускать плей-офф, выступая за «Лейкерс», — сказал один из руководителей.



Напомним, летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: