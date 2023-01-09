Леброн Джеймс объяснился после своих слов о необходимости изменений в «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил журналисту издания The Athletic Сэму Эмику, который у себя в социальных сетях опубликовал ссылку на его интервью. Некоторые посчитали, что тем интервью Леброн хотел донести до руководства о необходимости изменений в составе.



«Эй, Сэм, на самом деле моё терпение совсем не иссякает. Ты говоришь так, будто я расстроен, хотя в действительности это не так. Я повторял тебе снова и снова, что сейчас моё внимание сосредоточено на парнях в раздевалке, моя работа не направлена на подбор состава. Такова суть нашего разговора. И я сказал то, что я сказал с высочайшим уважением и спокойствием, потому что именно в таком настроении и нахожусь! У нас пятиматчевая победная серия», — написал Джеймс.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: