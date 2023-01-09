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Источник: американец Кристиан Джонс покинет «Автодор»

Источник: американец Кристиан Джонс покинет «Автодор»
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Американский форвард Кристиан Джонс намерен перейти из «Автодора» в черногорский клуб «Морнар Бар». Об этом в соцсетях информирует агент игрока Мишко Ражнатович.

Напомним, Джонс перешёл в «Автодор», заключив контракт с саратовским клубом до конца сезона-2022/2023. Минувший сезон Джонс начинал в украинском «Химике», но в марте перебрался в «Балкан» из Ботевграда (Болгария). По окончании сезона Кристиан стал чемпионом Болгарии, а также был признан самым ценным игроком чемпионата. В Единой лиге ВТБ Кристиан в среднем набирал 4,5 очка и совершал 3,6 подбора. Ранее главный тренер «Автодора» Дарко Руссо высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:87).

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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