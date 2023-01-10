Владимир Гомельский оценил перспективы европейских игроков в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективе выдвижения на ведущие роли в НБА игроков из Европы. По мнению Гомельского, в будущем их количество не будет уменьшаться — но станут ли они звёздами, оценить непросто.



«Сейчас у всех на слуху фамилия молодого француза Вембаньяма, который может стать первым номером драфта 2023 года. Добавлю, что в Испании, Сербии, Хорватии, Франции есть очень перспективные баскетболисты в возрасте 17-19 лет. Думаю, скауты НБА уже взяли их на карандаш. То есть количество неамериканских баскетболистов в НБА точно не будет уменьшаться. Но на вопрос о том, все ли европейцы станут звёздами, я ответить не могу. Тут уж как повезёт», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?