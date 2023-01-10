«Енисей» обыграл МБА в овертайме матча Единой лиги ВТБ

В Красноярске завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и ПБК МБА. Встреча прошла на «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Енисея» в овертайме со счётом 85:80.



Самым результативным игроком матча стал Анджело Уорнер, который оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и отдав 10 результативных передачи. Его партнёр по команде, капитан Тимофей Герасимов набрал 14 очков и отдал восемь передач.



В составе МБА отличился Андрей Лопатин, у которого 17 очков в активе.



ПБК МБА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 12 побед в 20 матчах. «Енисей», в свою очередь, одержал пятую победу, красноярский клуб — десятый в таблице.