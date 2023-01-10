«Енисей» обыграл МБА в овертайме матча Единой лиги ВТБ
Поделиться
В Красноярске завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и ПБК МБА. Встреча прошла на «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Енисея» в овертайме со счётом 85:80.
Самым результативным игроком матча стал Анджело Уорнер, который оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и отдав 10 результативных передачи. Его партнёр по команде, капитан Тимофей Герасимов набрал 14 очков и отдал восемь передач.
В составе МБА отличился Андрей Лопатин, у которого 17 очков в активе.
ПБК МБА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 12 побед в 20 матчах. «Енисей», в свою очередь, одержал пятую победу, красноярский клуб — десятый в таблице.
Комментарии
- 10 января 2023
-
17:47
-
16:16
-
15:39
-
14:51
-
14:41
-
14:01
-
13:17
-
12:07
-
11:48
-
11:12
-
10:26
-
09:47
-
09:30
-
09:13
-
07:33
-
05:42
-
03:52
-
00:55
- 9 января 2023
-
23:57
-
21:58
-
21:54
-
20:49
-
20:00
-
19:53
-
18:57
-
17:44
-
16:27
-
15:59
-
15:37
-
15:04
-
14:50
-
13:53
-
13:35
-
12:54
-
12:40
Партнерский контент