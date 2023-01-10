Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» обыграл МБА в овертайме матча Единой лиги ВТБ

«Енисей» обыграл МБА в овертайме матча Единой лиги ВТБ
Комментарии

В Красноярске завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и ПБК МБА. Встреча прошла на «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Енисея» в овертайме со счётом 85:80.

Самым результативным игроком матча стал Анджело Уорнер, который оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и отдав 10 результативных передачи. Его партнёр по команде, капитан Тимофей Герасимов набрал 14 очков и отдал восемь передач.

В составе МБА отличился Андрей Лопатин, у которого 17 очков в активе.

ПБК МБА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 12 побед в 20 матчах. «Енисей», в свою очередь, одержал пятую победу, красноярский клуб — десятый в таблице.

Новость по теме
ЦСКА добыл 19-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Енисей»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023