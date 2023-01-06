ЦСКА добыл 19-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Енисей»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, по ходу которого на стадионе «Арена-Север» «Енисей» принимал московский ЦСКА. До третьей четверти встреча проходила в упорной борьбе. Однако затем инициативу перехватили гости. В результате матч закончился уверенной победой красно-синих со счётом 109:81 (22:22, 30:24, 28:22, 29:13). Армейцы одержали 19-ю подряд победу на турнире.
Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Каспер Уэйр. Он набрал 20 очков, а также совершил один подбор и отдал три результативные передачи. У хозяев паркета чаще всего кольцо красно-синих поражал Тимофей Герасимов. В его активе 21 очко, а также два подбора и две результативные передачи.
В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 10 января. Красноярцы следующую встречу проведут дома с МБА. Этот матч пройдёт также 10 января.
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