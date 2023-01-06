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ЦСКА добыл 19-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Енисей»

ЦСКА добыл 19-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Енисей»
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, по ходу которого на стадионе «Арена-Север» «Енисей» принимал московский ЦСКА. До третьей четверти встреча проходила в упорной борьбе. Однако затем инициативу перехватили гости. В результате матч закончился уверенной победой красно-синих со счётом 109:81 (22:22, 30:24, 28:22, 29:13). Армейцы одержали 19-ю подряд победу на турнире.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Каспер Уэйр. Он набрал 20 очков, а также совершил один подбор и отдал три результативные передачи. У хозяев паркета чаще всего кольцо красно-синих поражал Тимофей Герасимов. В его активе 21 очко, а также два подбора и две результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 10 января. Красноярцы следующую встречу проведут дома с МБА. Этот матч пройдёт также 10 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
06 января 2023, пятница. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
81 : 109
ЦСКА
Москва, Россия
Енисей: Герасимов - 21, Уорнер - 16, Томпсон - 10, Викторов - 8, Коулмен - 8, Мотовилов - 6, Белянков - 4, Бабушкин - 3, Трушкин - 3, Балашов - 2, Гудумак, Загретдинов
ЦСКА: Уэйр - 20, Жан-Шарль - 19, Швед - 15, Астапкович - 14, Милутинов - 11, Давидовац - 9, Мур - 9, Комолов - 6, Курбанов - 3, Ухов - 3, Десятников
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