Лиллард назвал главную проблему «Портленда»

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард обозначил главную проблему команды в этом сезоне.
«Главная проблема нашей команды заключается в атаке. У нас слишком много потерь и мы плохо двигаем мяч. В НБА сложно играть хорошо на обеих сторонах площадки. Нам очень не хватает стабильности.
В этом плане у нас сейчас идёт спад, поэтому нам нужно сохранить психологическую стойкость. Мы справимся с этим и будем идти вперёд. Нельзя терять уверенность в такой ситуации. Мы должны продолжать бороться», — приводит слова Лилларда ESPN.
Напомним, недавно Лиллард побил рекорд франшизы по набранным очкам. В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) он реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Клайду Дрекслеру (18 040 очков).
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