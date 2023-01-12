Сергей Панов оценил уровень интриги во втором этапе Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов считает, что матчи второго этапа Единой лиги ВТБ способны порадовать зрителей напряжённой борьбой.



«Будет что посмотреть, такое количество матчей с грандами будет интересно для болельщиков, мы планируем собрать большое количество зрителей на трибунах.



Лидерами в группе А станут ЦСКА, УНИКС и «Зенит», а борьба за четвертое место, которое дает преимущество домашнего паркета, развернется между клубами МБА, «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». Интрига есть, каждый матч будет важен.



Матчи в группе Б также будут интересными, поскольку в них будут разыграны путевки в плей-офф. При этом сразу несколько клубов – «Самара», «Парма» и «Автодор» – идут по набранным очкам практически вровень. А команды из Астаны, Минска и Красноярска все равно будут пытаться украсть какую-то победу, потому что для них это тоже принципиальный момент», — приводит слова Сергея Панова ТАСС.