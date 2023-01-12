Определён MVP 18-го тура Евролиги

Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш стал MVP 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с сербской «Црвеной Звездой» (79:59) Тавареш записал в свой актив 17 очков (7/8 двухочковых, 0/0 трёхочковых, 3/4 штрафных), 12 подборов, три результативные передачи и четыре блок-шота при рейтинге эффективности 35 баллов. Тавареш стал MVP тура Евролиги в четвёртый раз за карьеру.



В список лучших игроков тура вошли также баскетболист АСВЕЛа Юссуфа Фалл (31 балл), игрок «Фенербахче» Найджел Хейс-Дэвис (30 баллов), баскетболист «Виртуса» Милош Теодосич (27 баллов) и игрок «Панатинаикоса» Матеуш Понитка (26 баллов).

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