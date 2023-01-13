Леброн Джеймс дал советы сыну Бронни

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему сыну Бронни, дав ему ряд советов.



«Как же я горжусь тем молодым человеком, которым ты стал, Бронни! Вчера мы праздновали твой выпускной вечер! Не могу поверить, как быстро летит время, но в то же время я ни на секунду не принимал как должное, что я твой отец! Люблю тебя, малыш! Оставайся и дальше лидером, будь примером для своих братьев и сестёр, а также для сверстников. И самое главное, просто продолжай быть собой! Парень из Акрона», — написал Леброн.



Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с Бронни в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с сыном — в какой бы команде тот ни играл.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: