Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-даблы Адебайо и Батлера помогли «Майами» обыграть «Милуоки»

Дабл-даблы Адебайо и Батлера помогли «Майами» обыграть «Милуоки»
Комментарии

В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев площадки — 108:102.

Самым результативным игроком у «Майами» стал разыгрывающий Гэйб Винсент, набравший 28 очков, сделавший три подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского центрового Эдриса Адебайо, который оформил 24 очка, 12 подборов и одну передачу. Джимми Батлер также оформил дабл-дабл, забросил 17 очков, сделал 11 подборов и 2 передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джру Холидэй. На его счету 24 очка, шесть подборов и 11 передач. Отметим также выступление американского защитника Джевона Картера, который набрал 18 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Винсент - 28, Адебайо - 24, Батлер - 17, Оладипо - 14, Страс - 12, Кэйн - 6, Робинсон - 4, Хайсмит - 3, Дедмон, Йович, Лоури, Мартин, Робинсон, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Милуоки Бакс: Холидэй - 24, Картер - 18, Нвора - 16, Грин - 15, Портис - 12, Коннотон - 9, Лопес - 6, Мамукелашвили - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Аллен, Боучэмп, Ибака, Инглс, Миддлтон, Мэттьюз, Хилл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023