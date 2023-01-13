Дабл-даблы Адебайо и Батлера помогли «Майами» обыграть «Милуоки»

В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев площадки — 108:102.



Самым результативным игроком у «Майами» стал разыгрывающий Гэйб Винсент, набравший 28 очков, сделавший три подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского центрового Эдриса Адебайо, который оформил 24 очка, 12 подборов и одну передачу. Джимми Батлер также оформил дабл-дабл, забросил 17 очков, сделал 11 подборов и 2 передачи.



Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джру Холидэй. На его счету 24 очка, шесть подборов и 11 передач. Отметим также выступление американского защитника Джевона Картера, который набрал 18 очков, сделал четыре подбора и три передачи.