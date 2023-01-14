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Результаты всех матчей Евролиги 13 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 13 января, турнирная таблица
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Греческий «Панатинаикос» одержал победу в матче с израильским «Маккаби». Встреча прошла в Афинах (Греция) и закончилась со счётом 88:86 в пользу греческой команды. В составе победителей лучшую результативность показал американский центровой Пэрис Ли. В его активе 21 очко. У «Маккаби» больше всех очков (29) набрал американский форвард Бонзи Колсон.

В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джона Радебо и Хаби Лопес-Аростеги, набравшие по 13 очков. В составе хозяев паркета отличился Нандо Де Коло, набравший 14 очков.

В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» обыграл испанскую «Басконию». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Урош Трифунович, набравший 15 очков. В составе гостей 16 очков набрал Ваня Маринкович.

В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» обыграл итальянскую «Олимпию». Встреча прошла в Милане и завершилась победой гостей со счётом 66:61. В составе победителей отличился Кеварриус Хэйс, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 11 баллов набрал Билли Бэрон.

В заключительном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей паркета со счётом 80:75. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Василие Мицич и Шейн Ларкин, набравшие по 17 очков. В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кори Хиггинс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2023, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
88 : 86
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Ли - 21, Бэйкон - 19, Деррик Уильямс - 17, Папаяннис - 16, Уолтерс - 9, Гудайтис - 4, Калаицакис - 2, Григонис, Калаицакис, Манцукас, Понитка, Хугкас
Маккаби Тель-Авив: Колсон - 29, Болдуин - 21, Браун - 11, Мартин - 8, Небо - 8, Соркин - 6, Коэн - 3, Адамс, Ди Бартоломео, Менко, Хиллиард, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2023, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
79 : 83
Валенсия
Валенсия, Испания
АСВЕЛ: де Коло - 14, Кауди - 13, Фалл - 12, Дьо - 10, Мэтьюс - 10, Обасоан - 7, Пон - 6, Лайти - 3, Нуа - 2, Рисашер - 2, Джексон-Картрайт, Полите
Валенсия: Лопес-Аростеги - 13, Радебо - 13, Препелич - 11, Феррандо - 11, Александер - 9, Пуэрто - 9, Уэбб III - 8, Дублевич - 7, Прадилья - 2, Де Ларрея, Мари
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
83 : 65
Баскония
Витория, Испания
Партизан: Трифунович - 15, Папапетру - 13, Пантер - 12, Лессор - 11, Мадар - 10, Экзам - 10, Аврамович - 7, Анджушич - 3, Ледей - 2, Вукчевич, Нанналли, Смайлагич
Баскония: Маринкович - 16, Котсар - 9, Эноч - 9, Томпсон - 8, Седекерскис - 7, Диес - 6, Гедрайтис - 4, Куруц - 4, Райэсте - 2, Костелло, Хоммс
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
61 : 66
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия Милан: Бэрон - 11, Холл - 9, Дэвис - 8, Тонут - 8, Риччи - 5, Томас - 5, Луваву-Кабарро - 4, Мелли - 4, Хайнс - 4, Митру-Лонг - 3, Альвити, Фойгтман
Жальгирис: Хэйс - 16, Улановас - 13, Шмитс - 13, Буткевичюс - 6, Лекавичюс - 5, Браздейкис - 4, Полонара - 3, Бирутис - 2, Димша - 2, Тейлор - 2, Кальнетис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Хиггинс - 17, Миротич - 15, Да Силва - 10, Калинич - 9, Шанлы - 6, Лапровиттола - 5, Абринес - 4, Веселы - 4, Йокубайтис - 3, Курич - 2, Паули, Тоби
Анадолу Эфес: Ларкин - 17, Мицич - 17, Пляйсс - 12, Бьёбуа - 11, М'Байе - 9, Клайберн - 6, Синглтон - 5, Брайант - 2, Данстон - 1, Арна, Жижич, Тунджер
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