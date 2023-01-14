Результаты всех матчей Евролиги 13 января, турнирная таблица

Греческий «Панатинаикос» одержал победу в матче с израильским «Маккаби». Встреча прошла в Афинах (Греция) и закончилась со счётом 88:86 в пользу греческой команды. В составе победителей лучшую результативность показал американский центровой Пэрис Ли. В его активе 21 очко. У «Маккаби» больше всех очков (29) набрал американский форвард Бонзи Колсон.



В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джона Радебо и Хаби Лопес-Аростеги, набравшие по 13 очков. В составе хозяев паркета отличился Нандо Де Коло, набравший 14 очков.



В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» обыграл испанскую «Басконию». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Урош Трифунович, набравший 15 очков. В составе гостей 16 очков набрал Ваня Маринкович.



В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» обыграл итальянскую «Олимпию». Встреча прошла в Милане и завершилась победой гостей со счётом 66:61. В составе победителей отличился Кеварриус Хэйс, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 11 баллов набрал Билли Бэрон.



В заключительном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей паркета со счётом 80:75. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Василие Мицич и Шейн Ларкин, набравшие по 17 очков. В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кори Хиггинс.